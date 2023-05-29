29 мая, 19:02
Эскалация в Косове

Турция призвала не допустить эскалации в Косове

В Анкаре выразили озабоченность в связи с обострением обстановки в этом регионе

СТАМБУЛ, 29 мая. /ТАСС/. МИД Турции в понедельник выразил озабоченность в связи с обострением обстановки на севере Косова, призвав избегать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

"Мы с беспокойством следим за событиями, происходящими на севере Косова, которые наносят ущерб региональной безопасности и стабильности. Призываем все стороны воздерживаться от акций насилия и действий, способствующих нагнетанию напряженности", - говорится в заявлении турецкого МИД в Twitter.

В нем отмечается, что в Анкаре считают конструктивной роль Международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR), которая направлена не недопущение эскалации напряженности.

Обстановка в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. 

Теги:
ТурцияСербияЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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