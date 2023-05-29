Байден обсуждает с Конгрессом голосование по законопроекту о госдолге

Как указали в Белом доме, президент ежедневно говорит с членами Конгресса в преддверии голосования по двухпартийному соглашению по бюджету

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден проводит консультации с членами Конгресса по вопросам, касающимся предстоящего голосования по законопроекту о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране. Об этом заявил журналистам в понедельник представитель Белого дома.

"Президент ежедневно говорит с членами Конгресса в преддверии голосования по двухпартийному соглашению по бюджету. Президент продолжает несколько раз в день получать обновленные данные от помощников по законодательным вопросам относительно прогресса в принятии договоренности, направленной на предотвращение катастрофического дефолта и защиту приоритетов и достижений демократов", - приводятся слова указанного сотрудника в сообщении пресс-пула Белого дома.

Байден ранее призвал обе палаты законодательного органа одобрить достигнутое администрацией США и республиканцами в Конгрессе соглашение, которое предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года. Ожидается, что Палата представителей проголосует по инициативе в среду, 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации.