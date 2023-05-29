Глава Минобороны Венгрии сообщил, что более 20 солдат пострадали в Косове

Семь из них получили тяжелые ранения, заявил Криштоф Салай-Бобровницки

БУДАПЕШТ, 29 мая. /ТАСС/. Более 20 венгерских военнослужащих из состава Международных сил безопасности в Косове (KFOR) пострадали в результате нападения, семь из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

"В ходе столкновения пострадали военнослужащие нескольких стран. Согласно имеющейся информации, среди них более 20 венгерских солдат, семь из них получили тяжелые ранения, но находятся в стабильном состоянии. Раненых военнослужащих доставляют авиацией в Венгрию для дальнейшего лечения", - написал глава Минобороны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).