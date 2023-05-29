29 мая, 19:11
Эскалация в Косове

Глава Минобороны Венгрии сообщил, что более 20 солдат пострадали в Косове

Семь из них получили тяжелые ранения, заявил Криштоф Салай-Бобровницки

БУДАПЕШТ, 29 мая. /ТАСС/. Более 20 венгерских военнослужащих из состава Международных сил безопасности в Косове (KFOR) пострадали в результате нападения, семь из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

"В ходе столкновения пострадали военнослужащие нескольких стран. Согласно имеющейся информации, среди них более 20 венгерских солдат, семь из них получили тяжелые ранения, но находятся в стабильном состоянии. Раненых военнослужащих доставляют авиацией в Венгрию для дальнейшего лечения", - написал глава Минобороны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
ВенгрияСербияЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация