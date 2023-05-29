Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО

По словам президента США, он продолжит с турецким лидером консультации по этому вопросу на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО, лидеры продолжат консультации по этому вопросу на следующей неделе.

"Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана [с переизбранием на новый срок на посту президента]. И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по [истребителям] F-16", - сказал Байден в понедельник журналистам. Говоря о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс, он отметил: "Я затронул с ним этот вопрос. Мы будем говорить еще на следующей неделе".