29 мая, 19:26,
обновлено 29 мая, 19:39
Военная операция на Украине

Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса

Стороны также обсудили региональные вопросы

СТАМБУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в понедельник по телефону с коллегой с Украины Владимиром Зеленским урегулирование украинского кризиса и двусторонние отношения. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

"Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в телефонном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период [после выборов] пойдет во благо турецкому народу. На переговорах обсуждались события, связанные с войной между Россией и Украиной, и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Эрдоган был переизбран президентом Турции во втором туре выборов главы государства, которые состоялись 28 мая. 

Теги:
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация