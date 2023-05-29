Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Украины поздравил турецкого коллегу с победой на выборах главы государства

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся 28 мая.

"Говорили с президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество - Украины и Турции - на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

28 мая Зеленский уже поздравлял Эрдогана с переизбранием. В Twitter он также выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Киевом и Анкарой.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Высший избирательный совет страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.