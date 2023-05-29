Президенты Египта и Турции в ходе телефонного разговора договорились обменяться послами

Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили глубину исторических связей между двумя странами, сообщила канцелярия египетского лидера

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились немедленно начать повышение уровня дипломатических отношений между странами и обменяться послами. Об этом сообщила в понедельник канцелярия египетского лидера.

"Президенты подтвердили глубину исторических связей между двумя странами и египетским и турецким народами и договорились укреплять отношения и сотрудничество между двумя сторонами, и в этом контексте президенты приняли решили начать немедленно повышать [уровень] дипломатических отношений между странами и обменяться послами", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).