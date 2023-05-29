Президенты Израиля и Турции обсудили укрепление двусторонних отношений

Ицхак Герцог поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог созвонился в понедельник с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с переизбранием на новый срок. Они обсудили укрепление отношений двух стран и возможность личной встречи в обозримом будущем, сообщил по итогам разговора израильский президент в Twitter.

"Я поговорил сегодня вечером с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах. Я сказал ему, что с нетерпением жду дальнейшего развития отношений Израиля и Турции", - написал глава еврейского государства.

"Мы подчеркнули важность продолжения совместной работы над поддержанием стабильности [на Ближнем Востоке], продвижением мира в регионе и углублением плодотворного сотрудничества между странами и выразили надежду, что мы скоро встретимся", - добавил Герцог.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Высший избирательный совет страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.