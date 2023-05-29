Лидер оппозиции Словакии опасается, что президент может не дать им создать новый кабмин

Роберт Фицо заявил, что социал-демократы будут стараться заручиться максимальной поддержкой избирателей с целью занять большинство из 150 депутатских кресел и таким образом исключить вероятность, что глава государства откажет им в формировании правительства

БРАТИСЛАВА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер словацкой парламентской оппозиции, председатель партии "Направление - социальная-демократия" и экс-премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник выразил опасение, что президент страны Зузана Чапутова может не позволить им сформировать правительство республики в случае победы на предстоящих 30 сентября внеочередных парламентских выборах из-за разницы во взглядах на поддержку Украины.

"Правдоподобно, что нашим (социал-демократов - прим. ТАСС) крупнейшим грехом [по мнению властей] является не то, что мы добились успехов, а то, что мы единственная значимая партия в Словакии, которая открыта говорит о [необходимости] мира на Украине. Это мешает всем, кто хочет, чтобы после парламентских выборов было сформировано правительство, которое продолжит [политику] [...], которую осуществляет до сегодняшнего дня и кабмин госпожи Чапутовой", - написал Фицо в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он выразил возмущение недавним заявлением президента, что она не планирует автоматически поручить формирование правительства партии - победителю предстоящих выборов. "Общественность Словакии должна знать, что после парламентских выборов здесь будут предприняты все попытки, чтобы отодвинуть от легитимной власти каждого, чьи взгляды на войну на Украине не совпадают с мнением президентской администрации, неправительственных организаций", - сказал Фицо.

Социал-демократы, по его словам, будут стараться заручиться максимальной поддержкой избирателей с целью занять большинство из 150 депутатских кресел и таким образом исключить вероятность, что глава государства откажет им в формировании правительства. Согласно опросам населения, партия Фицо имеет значительные шансы достичь этой цели. Политик также категорически отверг утверждения оппонентов, что "Направление - социальная демократия" манипулирует избирателями.