Что известно о столкновениях на севере Косова

Ранения в столкновениях на севере Косова и Метохии, где в пятницу обострилась ситуация из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, получили десятки человек. Согласно сообщению Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR), пострадали 25 представителей миссии. Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, ранены более 50 сербов.

Выборы в органы самоуправления в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии - Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица - прошли 23 апреля. Их бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей. Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования.

ТАСС собрал основное, что известно о столкновениях в Косове.

О ситуации

Утром в понедельник стало известно, что Международные силы безопасности под эгидой НАТО заблокировали гражданам подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток, а также мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.

Возле кордонов стали собираться граждане, требующие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. Затем собравшиеся попытались пробиться через кордоны, силы KFOR пропустили сербов, а полиция непризнанного Косова распылила в их сторону слезоточивый газ.

Позже глава партии "Сербский список" Горан Ракич передал представителям KFOR требования сербского населения: незаконные градоначальники должны подать в отставку, а представители полиции непризнанного Косова - покинуть административные здания муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, сообщил портал Kosovo Online.

Армия Сербии была приведена в повышенную боевую готовность. Как заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, военные готовы выполнить любое задание, которое им даст верховный главнокомандующий, президент республики Александар Вучич.

Пострадавшие

По информации газеты "Вечерне новости", бойцы KFOR использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ против сербов, мирно протестовавших перед административным зданием в муниципалитете Звечан.

Александар Вучич сообщил, что 52 серба обратились за помощью в больницу Косовска-Митровицы, из них трое тяжело ранены. По его данным, сотрудник спецназа полиции Косова открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов.

Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингента KFOR. До этого министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил в Twitter, что в беспорядках пострадали 11 итальянских военнослужащих. По данным министра обороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницки, ранены более 20 венгерских солдат, семь из них - тяжело.

Реакция властей Сербии

Вучич выступил с экстренным обращением к нации. Он призвал сербов в Косове и Метохии воздержаться от столкновений с представителями международных сил безопасности под эгидой НАТО.

"Представители KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не предотвратили захват муниципалитетов и насилие, которому подверглись сербы, хотя они давали много раз гарантии, что сделают это", - заявил Вучич.

Он также попросил международное сообщество вразумить косовского премьера Альбина Курти для стабилизации ситуации в регионе, "а не читать нотации бессмысленными заявлениями".

По мнению премьер-министра Сербии Аны Брнабич, KFOR на севере Косова и Метохии не выполняет свои обязанности и защищает не граждан, а узурпаторов, которые заняли административные здания.

Реакция НАТО

Альянс в распространенном вечером заявлении указал на "неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова" и потребовал немедленно прекратить насилие. В НАТО добавили, что KFOR примут все необходимые меры, чтобы поддерживать безопасность, и продолжат действовать беспристрастно в соответствии со своим мандатом в рамках резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года.

Международная реакция

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Кении, охарактеризовал ситуацию в Косове и Метохии как тревожную. "Зреет большой взрыв в центре Европы. <...> Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение", - заявил министр.

Посол США в Косове Джеффри Ховеньер призвал избегать применения силы на севере автономного сербского края, где представители приштинской полиции заняли административные здания.

Министерство иностранных дел Германии решительно осудило столкновения и призвало к деэскалации ситуации.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон призвала власти непризнанного Косова вернуться к диалогу и вывести специальные полицейские силы с севера сербского автономного края.

МИД Турции выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в регионе, призвав избегать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности.