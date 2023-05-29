Президент Бразилии призвал южноамериканских лидеров научиться слышать друг друга

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что они должны быть терпимее

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Лидеры южноамериканских государств должны научиться слышать друг друга и быть терпимее. Такое мнение высказал в понедельник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне созванной им в Бразилиа встречи глав государств и правительств региона.

"UNASUR (Союз южноамериканских наций - прим. ТАСС) был формально создан в 2008 году, но разговоры о настоящей интеграции начались еще на встрече в Куско, когда [тогдашний президент Венесуэлы Уго] Чавес поспорил с [на тот момент с главой Перу Алехандро] Толедо. Толедо тогда встал и покинул зал, мне пришлось идти за ним и просить вернуться. Мы не привыкли говорить друг с другом, а нам это необходимо", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

При этом бразильский лидер отметил, что в отношениях с США и странами Европы южноамериканские государства ведут себя более терпеливо. "Нам так просто проявлять толерантность с европейцами и с американцами. Почему бы нам не проявлять толерантность друг к другу?" - задается вопросом политик. По его мнению, когда дело касается регионального взаимодействия южноамериканские государства обращают излишнее внимание на "незначительные вещи".

Глава государства также выразил надежду на то, что предстоящий во вторник региональный саммит пройдет успешно, подчеркнув, что на встрече не планируется принимать никаких решений, а лишь провести обмен мнениями относительно перспектив интеграционных процессов в Южной Америке.