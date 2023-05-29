Вучич анонсировал встречу с российским послом на фоне обострения в Косове

После беседы с Александром Боцан-Харченко президент Сербии встретится с послом Китая

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич проведет во вторник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой главы государства.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, после беседы с российским дипломатом Вучич встретится с послом Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Кении, охарактеризовал ситуацию в Косове и Метохии как тревожную, отметив, что "зреет большой взрыв в центре Европы" и "Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение".

26 мая президент Сербии призвал представителей НАТО срочно принять меры для прекращения насильственных действий по отношению к сербам в Косове, а 29 мая в обращения к нации заявил, что Международные силы безопасности в Косове (KFOR) под эгидой НАТО вопреки гарантиям не защитили сербов на севере края. Спецназ косовской полиции (ROSU) занял административные здания на севере КиМ, чтобы обеспечить вступление в должность глав четырех муниципалитетов, избранных на выборах 23 апреля, несмотря на сопротивление граждан. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Сербия привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и перебросила воинские части к административной границе с краем.