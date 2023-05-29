29 мая, 20:12
Военная операция на Украине

Байден заявил, что вопрос о возможности поставок Киеву ракет ATACMS еще рассматривается

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган ранее сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявил журналистам в понедельник президент США Джо Байден перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр.

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На просьбу журналистов прокомментировать удары РФ по объектам на Украине Байден ответил: "Это не является неожиданным". "Вот почему мы должны давать Украине все, в чем она нуждается", - добавил он. На вопрос о возможности поставок Киеву ATACMS Байден ответил: "Это все еще рассматривается".

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на прошлой неделе заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что вашингтонская администрация не имеет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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