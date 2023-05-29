Китай отказал США в проведении встречи глав оборонных ведомств в Сингапуре

В Пентагоне отметили необходимость диалога между оборонными ведомствами стран с целью не допустить перерастания конкуренции в конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в начале июня встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Минувшей ночью КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе", - пишет издание со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства. В нем подчеркивается, что в Пентагоне "твердо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт".

Агентство Bloomberg 19 мая сообщило со ссылкой на источники, что Пекин отвергает просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции "Диалог Шангри-Ла", пока против главы китайского ведомства действуют американские санкции. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил 22 мая, что администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении Ли Шанфу. О том, что этот вопрос обсуждается, сообщил 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме.

Остин подтвердил 11 мая, что считает "критически важным" очно встречаться с Ли Шанфу. Глава американского военного ведомства отметил, что будет "стремиться взаимодействовать" на форуме в Сингапуре с китайским коллегой. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте.

Международный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" пройдет 2-4 июня в Сингапуре.