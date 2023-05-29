29 мая, 20:49
Эскалация в Косове

Премьер Италии призвала не допускать односторонних действий Приштины

Джорджа Мелони считает, что все стороны конфликта должны снизить напряженность

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала не допускать дальнейших "односторонних действий косовских властей" и все стороны произошедших в Косове столкновений снизить напряженность. При этом в распространенном в понедельник заявлении она назвала происходящее, включая "нападения" на контингент Международных сил безопасности в Косово (KFOR), действующих под эгидой НАТО, "неприемлемыми и безответственными" действиями.

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"Мы не потерпим нападения на контингент KFOR. Очень важно не допустить дальнейших односторонних действий косовских властей, а все стороны должны сделать шаг назад, чтобы снизить напряженность", - заявила Мелони. Она подтвердила приверженность Италии задаче поддержания стабильности на Балканах. 

Теги:
ИталияСербияЭскалация в КосовеМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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