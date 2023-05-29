29 мая, 20:57

Эрдоган и Нетаньяху договорились продолжать укреплять двусторонние отношения

Президент Турции также поблагодарил Израиль за помощь в поисково-спасательной операции после произошедшего в стране землетрясения

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы в понедельник договорились продолжать укреплять отношения между двумя странами и вывести их на новый уровень. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Читайте также
Новая победа Эрдогана. Что известно о результатах президентских выборов в Турции

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером провел беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах. Лидеры договорились продолжать укреплять двусторонние отношения и вывести их на новый уровень", - говорится в заявлении.

Глава израильского кабмина сказал Эрдогану, что "привержен расширению "круга мира" Израиля" и "укреплению отношений между Израилем и Турцией", продолжили в канцелярии. Турецкий президент "еще раз поблагодарил Израиль за помощь в поисково-спасательной операции после недавнего землетрясения". 

Теги:
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация