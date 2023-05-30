29 мая, 21:09

Прокуратура завершила расследование покушения на вице-президента Аргентины

Как сообщила газета La Nacion,в результате расследования не было установлено, что обвиняемые в нападении получили деньги за его исполнение

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая. /ТАСС/. Аргентинский прокурор Карлос Риволо не нашел доказательств заказного характера покушения на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер и уведомил суд о завершении этапа расследования. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion.

Читайте также
СМИ: по делу о покушении на вице-президента Аргентины задержали еще одного человекаСМИ: напавший на вице-президента Аргентины предпринимал попытку покушения ранееСМИ: полиция задержала невесту напавшего на вице-президента Аргентины

Прокурор считает виновными в покушении Фернандо Сабага Монтиеля, направившего пистолет на Фернандес де Киршнер, и его невесту Бренду Улиарте, которая якобы помогала в организации нападения. Кроме того, обвиняемым по делу в качестве "второстепенного соучастника" проходит их знакомый Николас Каррисо.

"Многочисленные меры, предпринятые как прокуратурой, так и управлением по расследованию экономических преступлений и отмывания денег, не позволили выявить указаний на то, что на расследуемое нападение требовалось особое финансирование, или на то, что обвиняемые получили деньги за его исполнение", - говорится в постановлении Риволо. Ранее представители Фернандес де Киршнер настаивали на том, чтобы прокуратура продолжила расследование, так как считают, что у нападения были заказчики, а Сабаг и Улиарте были только исполнителями.

Сабаг напал на вице-президента 1 сентября 2022 года у ее дома в Буэнос-Айресе. Мужчина, стоявший в толпе сторонников Фернандес де Киршнер, смог приблизиться к ней почти вплотную и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик, руководившая страной с 2007 по 2015 год, не пострадала. 

Теги:
Фернандес де Киршнер, КристинаАргентина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация