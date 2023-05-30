Прокуратура завершила расследование покушения на вице-президента Аргентины

Как сообщила газета La Nacion,в результате расследования не было установлено, что обвиняемые в нападении получили деньги за его исполнение

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая. /ТАСС/. Аргентинский прокурор Карлос Риволо не нашел доказательств заказного характера покушения на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер и уведомил суд о завершении этапа расследования. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion.

Прокурор считает виновными в покушении Фернандо Сабага Монтиеля, направившего пистолет на Фернандес де Киршнер, и его невесту Бренду Улиарте, которая якобы помогала в организации нападения. Кроме того, обвиняемым по делу в качестве "второстепенного соучастника" проходит их знакомый Николас Каррисо.

"Многочисленные меры, предпринятые как прокуратурой, так и управлением по расследованию экономических преступлений и отмывания денег, не позволили выявить указаний на то, что на расследуемое нападение требовалось особое финансирование, или на то, что обвиняемые получили деньги за его исполнение", - говорится в постановлении Риволо. Ранее представители Фернандес де Киршнер настаивали на том, чтобы прокуратура продолжила расследование, так как считают, что у нападения были заказчики, а Сабаг и Улиарте были только исполнителями.

Сабаг напал на вице-президента 1 сентября 2022 года у ее дома в Буэнос-Айресе. Мужчина, стоявший в толпе сторонников Фернандес де Киршнер, смог приблизиться к ней почти вплотную и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик, руководившая страной с 2007 по 2015 год, не пострадала.