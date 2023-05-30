29 мая, 21:03
Столкновения в Судане

Армия и спецназ Судана продлили перемирие на пять дней

В совместном заявлении США и Саудовской Аравии отмечается, что режим прекращения огня позволил оказать гуманитарную помочь примерно 2 млн местных жителей

ДУБАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Армия Судана и силы быстрого реагирования (спецназ) продлили соглашение о гуманитарном перемирии еще на пять дней. Об этом говорится в совместном заявлении США и Саудовской Аравии, распространенном в понедельник.

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"Саудовская Аравия и США приветствуют договоренность суданской армии и сил быстрого реагирования продлить соглашение о прекращении огня, которое они подписали 20 мая 2023 года", - указано в заявлении, размещенном в Twitter одного из подразделений Госдепартамента США.

Как отмечается в документе, несмотря на неоднократные нарушения режима прекращения огня, перемирие позволило оказать гуманитарную помощь примерно 2 млн жителей Судана. "Его продление позволит активизировать гуманитарные усилия", - говорится в заявлении.

Ранее о предстоящем продлении гуманитарного перемирия на пять дней сообщил со ссылкой на источник телеканал Asharq. 

Теги:
СуданСШАСаудовская АравияСтолкновения в Судане
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