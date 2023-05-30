Совбез ООН обсудит предложения МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

Ожидается, что в заседании примет участие Украина

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание, на котором генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, представит свои предложения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Заседание начнется в 15:00 (22:00 мск). Гросси, как планируется, примет в нем личное участие.

Сейчас рассмотрение резолюций по этой теме и голосование по каким-либо проектам документов не планируется. Россию, как ожидается, будет представлять постпред при ООН Василий Небензя. В заседании намерена принять участие Украина.

Демилитаризация и безопасность

Гросси с момента визита на Запорожскую АЭС в начале сентября 2022 года ведет работу по выработке договоренностей с участием России и Украины, которые позволили бы обеспечить безопасность станции. Сначала Гросси заявлял, что с этой целью намерен добиваться ее демилитаризации, однако позднее пришел к выводу, что реализовать такой план не получится.

Представители РФ неоднократно указывали, что демилитаризация станции поставит ее под угрозу со стороны украинских сил. В начале 2023 года гендиректор МАГАТЭ указывал уже на необходимость достижения договоренностей, которые бы гарантировали прекращение боевых действий в районе ЗАЭС.

Агентство Reuters ранее отмечало, что в мае Гросси активизировал свою работу по подготовке договоренности из-за возможного контрнаступления украинских сил в этом регионе.

Предложения или договоренность

Главный вопрос перед заседанием заключается в том, представит ли Гросси конкретный проект соглашения по Запорожской АЭС, которое могло бы быть подписано сторонами и оформлено в качестве резолюции Совета Безопасности ООН. Пока никто из участников встречи не подтверждал информации о существовании такого проекта, хотя именно подготовка этого соглашения является главной задачей Гросси.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что ему неизвестно, поделился ли Гросси планами на заседание с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В постпредстве Швейцарии при ООН тоже не стали отвечать, будет ли обсуждаться конкретный документ. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, Михаил Ульянов, также отмечал, что Гросси "изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на этой АЭС", но ничего не упоминал о возможной договоренности.

Содержание подобных предложений пока неизвестно. Когда речь шла о демилитаризации, обсуждались ее различные параметры, прежде всего, размеры такой территории. Что касается гарантий безопасности, то пока не ясно, в чем они будут заключаться и кто будет контролировать их реализацию.