Бывшего президента Сальвадора заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Маурисио Фунес обвиняется в сговоре с членами преступных группировок

ГАВАНА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Сальвадора заочно приговорили бывшего президента республики Маурисио Фунеса к 14 годам тюремного заключения за сговор с членами преступных группировок. Об этом в понедельник сообщила Генеральная прокуратура Сальвадора.

"Бывший президент Маурисио Фунес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а бывший министр юстиции и безопасности Давид Мунгиа Пайес - к 18 годам тюремного заключения. Генеральная прокуратура Сальвадора представила множество доказательств вины бывших чиновников", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

Генпрокуратура Сальвадора в 2018 году выдала ордер на арест Фунеса за возможную причастность к хищению порядка $350 млн, а также отмыванию денег. Фунес возглавлял страну с 2009 по 2014 год, в 2016 году ему было предоставлено убежище в Никарагуа.