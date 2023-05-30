Байден и Эрдоган обсудили укрепление трансатлантической безопасности

Президенты США и Турции также поговорили о готовности реагировать на региональные и глобальные вызовы как союзники по НАТО

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в понедельник по телефону развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействие в НАТО с целью укрепления трансатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден позвонил Эрдогану, чтобы "поздравить с переизбранием на посту президента Турции". "Они выразили общую приверженность продолжению взаимодействия как близких партнеров с целью углубления сотрудничества между нашими странами и народами", - уточнили в Белом доме.

"Они говорили о готовности реагировать как союзники по НАТО на региональные и глобальные вызовы, в том числе укреплять трансатлантическую безопасность на саммите альянса в Вильнюсе", - говорится в документе. Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля.

Байден ранее в понедельник заявил журналистам, что обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО. Президент США уточнил, что продолжит консультации с турецким лидером по данному вопросу на следующей неделе.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.