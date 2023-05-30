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Военная операция на Украине

Глава Минобороны Украины утверждает, что Киев не нападет на российскую территорию

Алексей Резников добавил, что Украина не причастна к обстрелам Белгородской области

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что Киев не нападет на российскую территорию и "стремится к нормальным отношениям" с Москвой.

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"Российская земля нам не нужна", - сказал Резников в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke. По его словам, Украина "стремится к нормальным отношениям" с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией. Министр также отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской области.

Кроме того, Резников высказался о готовящихся Киевом наступательных операциях. По его словам, они возможны "в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке".

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
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