КНДР запустит военный спутник в июне в целях сдерживания США

Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль добавил, что расширение арсенала разведывательных средств необходимо из-за "безрассудных" действий Соединенных Штатов и Республики Корея

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. КНДР официально подтвердила, что запуск первого в ее истории военного спутника разведывательного назначения состоится в июне, а основная задача аппарата будет заключаться в сборе информации с целью сдерживания США и их союзников. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля.

"Наш военный спутник-разведчик №1, запуск которого намечен на июнь, и новые разведывательные средства, испытания которых запланированы, необходимы для отслеживания, наблюдения и анализа в режиме реального времени, предварительного сдерживания и реагирования на опасные военные действия США и их сателлитов", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает Ли Бён Чхоль, в "нынешней ситуации, сложившейся в результате безрассудных действий США и Южной Кореи, КНДР постоянно чувствует необходимость в расширении арсенала разведывательных средств, обновлении различных оборонных и ударных вооружений".

В понедельник береговая охрана Японии проинформировала о намерении КНДР запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Соответствующее уведомление было получено со стороны Пхеньяна. В связи с этим в японском Минобороны предупредили, что примут меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником и ее обломков в случае угрозы их падения на территорию Японии. С этой целью на островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко были размещены комплексы Patriot PAC-3.

19 апреля ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, как она утверждала, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску, хранить ракеты в готовом к применению состоянии и использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на большую дальность. КНДР намерена использовать твердотопливные двигатели в своей космической программе.