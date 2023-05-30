29 мая, 23:26
Эскалация в Косове

В ЕС осудили насилие в Косове и призвали к деэскалации

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава дипломатии ЕС выразил надежду на политическое решение конфликта через диалог

ТАСС, 30 мая. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель осудил столкновения на севере самопровозглашенного Косова и призвал к деэскалации ситуации.

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"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия, совершенные против солдат KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове - прим. ТАСС), СМИ, мирных граждан и полиции, абсолютно неприемлемы", - написал он во вторник в Twitter.

Боррель также призвал властей самопровозглашенного Косова и протестующих "немедленно и безоговорочно разрядить ситуацию", а также выразил надежду на политическое решение через диалог. 

Теги:
Боррель, ЖозепЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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