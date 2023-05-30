В ЕС осудили насилие в Косове и призвали к деэскалации

Глава дипломатии ЕС выразил надежду на политическое решение конфликта через диалог

ТАСС, 30 мая. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель осудил столкновения на севере самопровозглашенного Косова и призвал к деэскалации ситуации.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия, совершенные против солдат KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове - прим. ТАСС), СМИ, мирных граждан и полиции, абсолютно неприемлемы", - написал он во вторник в Twitter.

Боррель также призвал властей самопровозглашенного Косова и протестующих "немедленно и безоговорочно разрядить ситуацию", а также выразил надежду на политическое решение через диалог.