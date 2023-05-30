Аббас поздравил Эрдогана с победой на выборах президента

Глава Палестины в ходе беседы с президентом Турции также отметил, что он стремится к сотрудничеству и братской координации между странами

БЕЙРУТ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Государства Палестина Махмуд Аббас провел в понедельник вечером телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой во втором туре президентских выборов, состоявшемся 28 мая. Об этом говорится в заявлении его канцелярии, распространенном агентством WAFA из Рамаллы.

В нем указывается, что Аббас "передал искренние поздравления президенту Эрдогану в связи с его переизбранием на новый срок и успехом на выборах возглавляемой им Партии справедливости и развития, которая получила большинство мест в парламенте". "Палестинцы стремятся к всестороннему сотрудничеству и братской координации с Турцией, - подчеркнул Аббас. - Мы гордимся историческими отношениями, которые связывают наши народы, и высоко ценим принципиальную и непоколебимую позицию президента Эрдогана в поддержку правого дела палестинцев".

По его словам, "для палестинцев важно то постоянное содействие, которое оказывает им Турция на всех международных форумах, выступая в защиту их неотъемлемых прав и исламских святынь Иерусалима".

Ранее поздравительное послание президенту Эрдогану по случаю его переизбрания направил король Иордании Абдалла II. "Его Величество подтвердил стремление развивать иорданско-турецкие отношения таким образом, чтобы это отвечало интересам двух государств и народов, а также способствовало укреплению мира и процветания", - указывается в сообщении королевской канцелярии, переданном агентством Петра.