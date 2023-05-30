В Венесуэле заявили, что визит Мадуро восстанавливает сотрудничество Каракаса и Бразилиа

Глава государства Николас Мадуро отметил, что отношения между странами были прерваны из-за предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару и его администрации

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Официальный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Бразилию и переговоры с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой направлен на укрепление сотрудничества и братства между двумя странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы венесуэльского лидера, размещенном в понедельник на сайте МИД республики.

"Венесуэла и Бразилия восстанавливают и расширяют политические, торгово-экономические и дипломатические отношения, которые были прерваны на пять лет предыдущей администрацией президента Бразилии Жаира Болсонару. К Венесуэле была применена экстремистская идеология и внезапно были закрыты все двери и окна двух соседних стран, закрылись двери финансовых, экономических, торговых, культурных и дипломатических отношений", - напомнил Мадуро на итоговой пресс-конференции в бразильской столице.

Глава государства указал также, что венесуэльский народ в последние годы пережил тяжелый период. "На Венесуэлу, как ракеты во время войны, выпустили 900 экономических санкций, и ежегодный доход Венесуэлы от экспорта нефти снизился с $56 млрд до $700 млн", - сообщил президент. Он подчеркнул, что в этих условиях стране удалось преодолеть трудности и выйти в 2022 году на экономический рост в 15%, в 2023 году, по оценкам Всемирного банка, рост ВВП Венесуэлы составит 5%. "Венесуэла готова к восстановлению эффективных отношений с бразильскими инвесторами и предпринимателями", - указал президент.

"Пусть никогда больше никто не закроет двери между Бразилией и Венесуэлой, вместе мы можем решать задачи и противостоять вызовам на общем пути развития, Бразилия и Венесуэла должны быть едины отныне и навсегда", - подытожил Мадуро.