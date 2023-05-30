Госдеп: закон о "российском влиянии" в Польше могут использовать против оппозиции

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер также выразил опасения, что этот закон может быть применен для вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Администрация США считает, что принятый в Польше закон о создании комиссии для расследования фактов якобы имевшего место "российского влияния" может быть использован против оппозиционных политиков в республике и для вмешательства в выборы. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в понедельник.

"Правительство США обеспокоено принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше, - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы разделяем выраженные многими наблюдателями опасения по поводу того, что данный закон, предусматривающий создание комиссии по расследованию российского влияния, может быть использован для блокирования кандидатур оппозиционных политиков без надлежащего разбирательства".

"Мы призываем правительство Польши гарантировать, чтобы данный закон не ущемлял возможности избирателей голосовать за кандидатов по их выбору, а также чтобы на него не ссылались и не применяли таким образом, при котором это сказывается на восприятии легитимности выборов", - подчеркнул Миллер.

Как заявил ранее в понедельник президент Польши Анджей Дуда, в республике будет создана государственная комиссия по расследованию фактов якобы имевшего место "российского влияния" на принимаемые властями страны решения. По его словам, "специальная государственная комиссия призвана выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет".

Как утверждает Дуда, "российские власти многие годы разными способами пытались влиять на политику других стран". По его мнению, аналогичная комиссия должна существовать и в ЕС. Президент Польши поручил премьеру обсудить вопрос ее создания.

Польская оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками, в частности с экс-премьером Польши Дональдом Туском, перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами.