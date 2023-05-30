30 мая, 01:19
Военная операция на Украине

Моравецкий и Трюдо обсудят 2 июня в Канаде вопросы дальнейшей поддержки Украины

Также премьер-министры Польши и Канады поднимут вопрос двусторонних отношений между странами

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его польский коллега Матеуш Моравецкий обсудят в Оттаве 2 июня ситуацию на Украине и вопросы дальнейшей поддержки Киева. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Премьер-министр Трюдо и премьер-министр Моравецкий проведут двустороннюю встречу для решения региональных проблем в области обороны и безопасности <...> и [обсудят] вопросы дальнейшей поддержки Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры затронут тему двусторонних отношений.

В пресс-службе отметили, что Моравецкий впервые посетит Канаду в статусе премьер-министра Польши. 

Теги:
КанадаПольшаТрюдо, ДжастинМоравецкий, МатеушВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация