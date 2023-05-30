Глава Туркмении обсудил со спецпредставителем президента США вопросы экологии

В ходе беседы Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркмении реализуют стратегию перехода к зеленой экономике

АШХАБАД, 30 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри. Об этом во вторник сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, стороны обсудили актуальные вопросы экологической проблематики, которым уделяется особое внимание в международной повестке дня, обменялись мнениями по ключевым аспектам этой тематики. Также собеседники подтвердили намерение Туркмении и США и в дальнейшем наращивать конструктивное сотрудничество, отвечающее как обоюдным интересам, так и целям общего благополучия.

В ходе разговора было отмечено, что в Туркмении реализуется стратегия перехода к зеленой экономике, последовательно внедряются передовые экологически чистые ресурсосберегающие технологии в нефтегазовой, энергетической, транспортной и других отраслях. По инициативе туркменской стороны также планируется открытие в Ашхабаде под эгидой ООН Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии. Он призван стать платформой эффективного партнерства в сфере адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, отмечает издание.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.