Тайвань за сутки зафиксировал приближение 13 летательных аппаратов НОАК

Также в сторону острова направлялись пять кораблей армии Китая

ГОНКОНГ, 30 мая. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало за минувшие сутки приближение к острову 13 воздушных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

По его данным, два воздушных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от острова. Среди них самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и беспилотник WZ-7.

В ответ оборонное ведомство подняло авиацию, а также передало предупреждения.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.