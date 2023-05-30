Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о защите авторских прав в интернете

Благодаря документу будут установлены общие подходы к решению проблем, которые возникают в этой сфере

АСТАНА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Об этом во вторник сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Соглашение разработано для создания механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Целью документа является дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере путем совершенствования законодательства, разработки мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений, обмена информацией, результатами научных исследований, проведения семинаров и конференций между уполномоченными органами стран СНГ.

Соглашение позволит установить общие подходы к решению проблем, возникающих в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав в цифровой среде. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.

Ранее министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев сообщил, что в 2020 году в республике выявлено и заблокировано 24 зарубежных интернет-ресурса, распространявших нелицензионное программное обеспечение. В 2021 году выявили 40 таких интернет-ресурсов. Информация о них внесена в информационную систему "Кибернадзор" для рассмотрения вопроса о блокировании доступа.