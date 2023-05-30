США могут запретить въезд чиновникам Уганды за принятие ими закона против гомосексуализма

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что уже поручил подчиненным обновить рекомендации по поездкам граждан Америки в Уганду

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники Госдепартамента рассмотрят возможность введения запрета на выдачу американских въездных виз некоторым должностным лицам Уганды в связи с принятием в этой африканской стране закона о противодействии гомосексуализму. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник.

Как сообщил Блинкен, Вашингтон "призывает Уганду воздержаться от применения законов, которые нарушают права человека". По словам Блинкена, "Госдепартамент разработает механизм по поддержке прав" представителей ЛГБТ-сообщества в Уганде и "по содействию в привлечении к ответственности чиновников Уганды и других лиц", якобы причастных к нарушению прав человека.

Госсекретарь отметил, что поручил подчиненным "обновить рекомендации" по поездкам граждан США в Уганду и по работе в этой стране американских компаний. Кроме того, по словам Блинкена, в Госдепартаменте "рассмотрят возможность применения имеющихся инструментов по введению визовых ограничений в отношении угандийских должностных лиц и других людей", якобы причастных к нарушению прав человека.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что американские власти могут ввести санкции против Уганды и сократить масштабы сотрудничества с этой страной в связи с принятием в ней этого закона.

Как стало известно в понедельник, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одобрил представленный парламентом новый проект закона о противодействии гомосексуализму, в котором учтены замечания главы государства. Закон предусматривает смертную казнь за однополые сексуальные акты при отягчающих обстоятельствах и 20 лет тюрьмы за пропаганду гомосексуализма. Депутаты учли пожелания главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых гомосексуальных отношениях. В окончательной версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.

Газета Daily Monitor сообщила в понедельник, что после принятия этого закона США аннулировали американскую визу спикера парламента Уганды Аниты Аннет Амонг.