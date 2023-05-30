СМИ: Зеленский призвал Южную Корею поставить средства ПВО

Украинский президент отметил, что принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, но считает, что "система ПВО - не оружие, а исключительно оборонительное оборудование"

СЕУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Республика Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo, опубликованном во вторник.

Зеленский отметил, что принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, но считает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и оборудование для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

"Система ПВО - не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен "небесный щит", искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере", - добавил он. Ранее в мае в ходе визита в Сеул его супруга Елена Зеленская также призвала южнокорейскую сторону поставить средства ПВО.

Президент Украины также прокомментировал перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии. "Украина не опасается угроз и мер, связанных с ядерным оружием России", - сказал Зеленский, утверждая, что это перемещение является "политической уловкой, цель которой - запугать Украину и Европу".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе в эфире Первого канала заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось. Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву финансовую и гуманитарную помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как каски, но не передавала оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружия в случае "грубых нарушений законов войны".