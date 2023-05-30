AP: Десантис начнет президентскую кампанию во вторник в штате Айова

Отмечается, что губернатор Флориды в последние недели начал более открыто критиковать политику экс-президента США Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис, объявивший об участии в выборах президента США от Республиканской партии, начнет кампанию во вторник в штате Айова, усиливая критику своего однопартийца и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

По его данным, губернатор отправится в турне, в рамках которого посетит 12 городов в трех штатах. В Айове он пробудет два дня, а затем направится в штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. "Ему предстоит долгий путь <...>, чтобы суметь убедить людей в том, что он может превзойти Трампа, что он может работать так же хорошо, если не лучше, чем Трамп", - заявил агентству глава республиканцев округа Линн в Айове Берни Хейс, который Десантис посетит в ходе своего турне.

Отмечается, что Десантис в последние недели начал более открыто критиковать политику Трампа, в частности принятые им меры по борьбе с пандемией коронавируса, а также нововведения в области уголовного правосудия.

Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая в онлайн-трансляции в Twitter. Трамп заявил об участии в президентской гонке в ноябре 2022 года. Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

Действующий президент США Джо Байден 25 апреля заявил, что будет добиваться переизбрания. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в 2024 году.