30 мая, 06:31,
обновлено 30 мая, 06:44

ЮАР гарантирует иммунитет участникам встречи БРИКС в июне и саммита в августе

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР гарантировало дипломатический иммунитет участникам совещания на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которое состоится в Кейптауне 1-2 июня, а также саммита объединения, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЮАР.

"Министр иностранных дел и сотрудничества [Наледи Пандор] подтвердила, что встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне (ЮАР) с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года. В соответствии с [положениями закона] участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч", - указано в документе от 29 мая. 

Теги:
ЮАР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация