СМИ: МАГАТЭ и Иран урегулировали спор об обогащении урана до 83% на одном объекте

Как сообщает агентство Mehr, стороны урегулировали уже второй из трех споров о наличии частиц урана на объекте в иранском городе Абаде в провинции Фарс

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране. Об этом во вторник сообщило агентство Mehr со ссылкой на источники.

В ходе технических обсуждений МАГАТЭ и Иран урегулировали уже второй из трех споров о наличии частиц урана на объекте в иранском городе Абаде в провинции Фарс.

Как сообщило во вторник агентство Reuters, МАГАТЭ должно опубликовать ежеквартальные отчеты по Ирану на этой неделе, в преддверии очередного заседания Совета управляющих.

В марте 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Тегеран провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. На встрече глава агентства выразил удовлетворение выработанными совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ.

Во время пребывания в Тегеране Гросси провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и встретился с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, диалог идет серьезный, атмосфера на переговорах позитивная. Он также добавил, что в ходе визита в Тегеран заметил настрой иранской стороны на сотрудничество.

В феврале агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что инспекторы МАГАТЭ по итогам очередной проверки выяснили, что Иран якобы получил уран, обогащенный примерно до 84%. Позднее агентство Reuters со ссылкой на доклад агентства сообщило, что МАГАТЭ поддерживает контакты с Ираном, чтобы выяснить происхождение обогащенных до 83,7% частиц урана. Иран же проинформировал МАГАТЭ о возможных "непреднамеренных колебаниях" в уровне обогащения.