МИД ЮАР: иммунитет для участников встреч БРИКС не отменяет ордер международного суда

В ведомстве отметили, что иммунитеты гарантируются для того, чтобы "защитить" участников встречи от "юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции"

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в июне и саммита объединения в августе, не имеет преимущества перед ордером, который мог выдать международный суд в отношении какого-либо участника совещания. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, что мы делаем в рамках всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от уровня участников. Иммунитеты предоставляются конференции, а не отдельным лицам. <...>. Эти иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ведомства.

МИД ЮАР отметил, что иммунитеты гарантируются для того, чтобы "защитить" участников встречи от "юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".

Ранее правительство ЮАР опубликовало документ, в котором говорилось, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить иммунитет участникам совещания на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которое состоится в Кейптауне 1-2 июня, а также саммита объединения, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с Международным уголовным судом (МУС). Его председателем назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих Южно-Африканскую Республику глав зарубежных государств, в отношении которых действует выданный МУС ордер на арест.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.