30 мая, 07:14
Эскалация в Косове

При столкновениях в Косове пострадали двое молдавских военных из KFOR

Они получили ушибы

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Два молдавских военнослужащих из состава Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) получили травмы в ходе столкновений с участниками акций протеста в Косове. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Молдавии.

Читайте также
Что известно о столкновениях на севере Косова

"Двое молдавских военнослужащих получили ушибы. На данный они находятся в безопасности. Молдавский контингент вернулся к месту постоянной дислокации и продолжает выполнять свои задачи в соответствии с мандатом", - говорится в распространенном сообщении. Молдавский контингент, состоящий из нескольких десятков военнослужащих, задействован в охране военных объектов и патрулировании.

Как передавала газета "Вечерне новости", военнослужащие KFOR атаковали сербов, проводивших мирную акцию протеста перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. Ситуация в четырех сербских муниципалитетах (Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица) обострилась 26 мая из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о перебоях в работе мобильной связи и применении полицией светошумовых гранат и слезоточивого газа. 

Теги:
МолдавияЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация