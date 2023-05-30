При столкновениях в Косове пострадали двое молдавских военных из KFOR

Они получили ушибы

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Два молдавских военнослужащих из состава Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) получили травмы в ходе столкновений с участниками акций протеста в Косове. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Молдавии.

"Двое молдавских военнослужащих получили ушибы. На данный они находятся в безопасности. Молдавский контингент вернулся к месту постоянной дислокации и продолжает выполнять свои задачи в соответствии с мандатом", - говорится в распространенном сообщении. Молдавский контингент, состоящий из нескольких десятков военнослужащих, задействован в охране военных объектов и патрулировании.

Как передавала газета "Вечерне новости", военнослужащие KFOR атаковали сербов, проводивших мирную акцию протеста перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. Ситуация в четырех сербских муниципалитетах (Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица) обострилась 26 мая из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о перебоях в работе мобильной связи и применении полицией светошумовых гранат и слезоточивого газа.