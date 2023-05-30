30 мая, 08:04

КНР заявила, что США должны создать условия для встречи глав оборонных ведомств двух стран

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. США должны создать подходящие условия для встречи глав оборонных ведомств двух стран. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Американская сторона должна искренне уважать озабоченность КНР в отношении [защиты] своего суверенитета, безопасности и интересов, исправить свои ошибочные действия. США должны проявить искренность и создать атмосферу и условия для диалога между главами китайского и американского военных ведомств", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщила, что Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в начале июня встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.

Остин подтвердил 11 мая, что считает "критически важным" очно встречаться с Ли Шанфу. Глава американского военного ведомства отметил, что будет "стремиться взаимодействовать" на форуме в Сингапуре с китайским коллегой. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте.

Международный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" пройдет 2-4 июня в Сингапуре. 

Теги:
СШАКитайОстин, Ллойд
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