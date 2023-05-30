Источник сообщил, что депутаты турецкого парламента нового созыва принесут присягу 2 июня

Ожидается, что 30 мая Центризбирком объявит результаты парламентских выборов

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Новый состав парламента Турции 28-го созыва принесет присягу в пятницу, 2 июня, дата присяги президента пока не определена. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в парламенте республики.

"Церемония приведения к присяге депутатов парламента пройдет 2 июня. Собственно, мы в этом ориентируемся на решения Центризбиркома. Ожидаем, что сегодня он объявит результаты только парламентских выборов. С присягой президента пока график не ясен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что глава государства произнесет клятву после официального вступления в должность парламентариев, но не в тот же день. "Предварительно рассчитываем на 4 или 6 июня. Но повторю, в этом вопросе мы все зависим от ЦИК и его решений. Как только они поступят, мы начнем подготовку", - сообщили собеседник.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.

Как ожидается, Эрдоган в день принесения присяги объявит и новый состав кабинета министров. Ранее сообщалось, что в новом правительстве свои посты могут сохранить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава МВД республики Сулейман Сойлу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Другие ведомства с высокой долей вероятности получат новых руководителей.