Глава МО Украины призвал Германию поставить Киеву крылатые ракеты Taurus как можно скорее

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км и призвал власти ФРГ принять решение об их поставке как можно скорее. С такими словами он выступил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke.

Резников отметил, что количество крылатых ракет зависит от возможностей германской стороны. "Нам нужны Taurus, - сказал министр. При этом он напомнил, что в июле 2022 года Украина получила от разных стран реактивные системы залпового огня HIMARS из США, Mars из Германии и LRU из Франции. "Вот почему мы обратились к Западу с просьбой о крылатых ракетах большей дальности", - констатировал Резников. Первое, что получил Киев, по его словам, это ракеты Storm Shadow из Великобритании.

"Теперь мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции", - подчеркнул глава Минобороны Украины. В то же время он указал, что правительство ФРГ еще не приняло решение о поставках Taurus Киеву. "Нет, процесс идет", - сказал Резников, отвечая на соответствующий вопрос. "Наши партнеры должны сначала принять политическое решение о том, имеют ли они оружие на складе и могут ли передать его нам или нет. В случае, если Бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство Германии должно поручить промышленности производить крылатые ракеты", - отметил министр. "Нам нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас", - резюмировал он.

Ранее агентство DPA сообщило, что Украина попросила правительство Германии поставить ей крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Однако сколько именно ракет запросил Киев, агентство не уточнило. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. Местные эксперты считают, что оборонный концерн MBDA в случае передачи Taurus Киеву в состоянии увеличить их производство.