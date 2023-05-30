Зеленский заявил, что Китай "не поддерживает прямо" позицию Киева в ситуации на Украине

Киев отдает приоритет собственным "мирным инициативам", отметил президент

СЕУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Китай "прямо не поддерживает" позицию Киева в ситуации на Украине, Киев отдает приоритет собственным "мирным инициативам". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо", опубликованном во вторник.

"Это факт, что Китай не поддерживает напрямую позицию Украины. Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия, но мы указывали, что основной для нас остается собственная формула мира, собственная инициатива", - ответил Зеленский на вопрос о том, может ли Пекин выступить успешным посредником в событиях на Украине. По его утверждению, участие Китая было бы полезно Киеву, если бы Пекин призвал вывести российские войска "со всей территории Украины".

Зеленский также обсудил перспективы сотрудничества с Республикой Корея после завершения конфликта. "В будущем многообещающе выглядит отрасль производства литиевых батарей, учитывая ресурсы Украины и технологический потенциал Южной Кореи. Возможно даже производство товаров, связанных с добычей лития на Украине. У нас остались объекты производства лития после Советского Союза", - сказал президент Украины.

По его словам, Киеву интересно сотрудничество в сфере зеленой энергетики, взаимодействие возможно в области безопасности и военно-промышленного комплекса, передовых технологий и в киберсфере. Зеленский также заявил, что украинской стороне был бы полезен опыт послевоенного восстановления Республики Корея.

Об инициативах Пекина и Киева

Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле провел первую с начала специальной военной операции на Украине телефонную беседу с Зеленским. Он подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта.

Согласно МИД КНР, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита на Украину в мае разъяснил позицию Пекина по украинскому кризису и подчеркнул, что Китай будет придерживаться четырех принципов, выдвинутых председателем страны Си Цзиньпином.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Она также отмечала, что Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине, но управляемый Вашингтоном Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру.