30 мая, 08:24
Военная операция на Украине

В Киеве заявили, что не имеют "прямого отношения" к атакам БПЛА на Москву

Виталий Смольников/ ТАСС
© Виталий Смольников/ ТАСС

Как заявили в Минобороны РФ, в атаке 30 мая было задействовано восемь дронов самолетного типа

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украина не имеет "прямого отношения" к атакам беспилотников на Москву, заявил в эфире украинского телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Читайте также
Что известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье

"[К атакам] отношения прямого, конечно же, не имеем", - сказал он.

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, пострадавших нет, жителей нескольких подъездов домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация