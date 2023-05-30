Британия намерена настаивать на вступлении Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе

Он должен состояться 11-12 июля

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Великобритания будет настаивать на том, чтобы Швеция завершила процесс вступления в Североатлантический альянс еще до саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник МИД Соединенного Королевства, эту тему на предстоящей встрече с коллегами в Норвегии поднимет глава ведомства Джеймс Клеверли.

"В среду министр иностранных дел посетит Осло, где примет участие в неформальной встрече глав МИД НАТО, в ходе которой он будет работать над укреплением политической и военной поддержки Украины. Он также использует эту встречу для того, чтобы настоять на том, чтобы Швеция вступила в НАТО как можно скорее, еще до июльского саммита в Вильнюсе. Он заявит союзникам, что полноценное членство [Швеции в альянсе] существенно увеличит коллективную мощь НАТО", - сказано в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что во вторник Клеверли посетит Эстонию, где встретится с членами правительства страны и военнослужащими из британского контингента. Темами визита станут укрепление европейской безопасности, оказание помощи Украине и борьба с нелегальной миграцией. Министр также поднимется на борт десантно-вертолетного корабля Королевских ВМС HMS Albion, задействованного в совместных с союзниками Великобритании по НАТО учениях в Балтийском море, и посетит школу для детей беженцев с Украины.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.