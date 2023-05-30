Миссия ЕС в Косове и Метохии призвала к деэскалации ситуации

Там подчеркнули, что в рамках своего мандата будут продолжать работать "с решимостью для поддержания стабильности в Косово"

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Миссия ЕС в Косове и Метохии (EULEX) выразила свою обеспокоенность по поводу обострения ситуации в крае и призвала к скорейшей деэскалации конфликта. Об этом во вторник пресс-служба миссии сообщила агентству Tanjug.

"Ситуация с безопасностью там остается напряженной, и это вызывает серьезную озабоченность. Призываем всех действовать благоразумно, избегать насилия и принимать меры по деэскалации напряженной ситуации. "Мир должен быть срочно восстановлен в интересах всех общин, проживающих на севере Косово", - цитирует заявление EULEX агентство Tanjug.

Подчеркивается, что миссия ЕС в рамках своего мандата будет продолжать работать "с решимостью для поддержания стабильности в Косово", а также для безопасности всех общин в Косово и Метохии путем усиления разведывательного патрулирования и в "тесном сотрудничестве с косовской полицией и [Международными силами безопасности в Косово] KFOR".