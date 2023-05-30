30 мая, 08:51
Санкции в отношении России

Швеция ожидает согласования нового пакета санкций против России к июньскому саммиту ЕС

Как сообщила министр по вопросам ЕС Джессика Росвалль, Стокгольм работает над новыми рестрикциями

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Министр по вопросам ЕС Швеции Джессика Росвалль ожидает, что Евросоюз согласует новый пакет санкций в отношении России к саммиту сообщества в конце июня. Об этом она заявила во вторник по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Что касается подготовки к саммиту ЕС в июне, председательство Швеции работает над новыми санкциями в отношении России", - заявила Росвалль. Она выразила надежду на то, что пакет удастся согласовать к саммиту, который пройдет 29-30 июня.

Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против РФ. 22 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями 11-го пакета санкций в отношении России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены. 

Теги:
ШвецияРоссияСанкции в отношении России
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