Лукашенко назначил Молостова новым главой Госпогранкомитета Белоруссии

Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Константина Молостова новым председателем Государственного пограничного комитета республики. Об этом сообщает во вторник агентство БелТА .

Ранее он занимал пост начальника Гродненской пограничной группы.

По данным агентства, Анатолий Лаппо, возглавлявший ранее Госпогранкомитет, уволен с военной службы в запас.

Молостов родился 30 мая 1970 года в городе Красноармейске Саратовской области России. В 1993 году окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004 году - Пограничную академию Федеральной службы безопасности РФ, в 2011-м - Академию Министерства внутренних дел Белоруссии, затем - Академию управления при президенте Белоруссии. С 1993 года по 2014 год проходил службу в различных подразделениях пограничных войск, в 2014 году был назначен на должность начальника Гродненской пограничной группы, которую занимал по настоящее время.