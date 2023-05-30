Вучич выразил недовольство отношением международного сообщества к действиям Приштины

Он призвал послов стран "Квинты" защитить сербское население в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил недовольство отношением международного сообщества к односторонним действиям Приштины, которые приводят к насилию над сербами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента, распространенном во вторник после встречи Вучича с послами стран "Квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция).

"Президент Вучич выразил глубокое недовольство и глубокую озабоченность по поводу того, что часть международного сообщества продолжает мириться с односторонними действиями Приштины, ведущими к насилию в отношении сербской общины, что приводит к уменьшению числа вариантов, которые могли бы привести к постоянному миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

"Президент напомнил, что своевременно и настойчиво предупреждал о таком развитии ситуации, а также о последствиях, к которым приводит безнаказанное поведение Приштины", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что Приштина "не только не выполняет свои обязательства, но и регулярно совершает односторонние насильственные действия против сербской общины в Косове и Метохии с многочисленными и частыми инцидентами, приводящими к травмам, избиениям, жестокому обращению и открытой дискриминации сербов".

Сообщается, что Вучич ознакомил послов с хронологией событий во время обострения на севере Косова и Метохии и выразил недовольство тем, что Международные силы безопасности в Косово (KFOR) под эгидой НАТО не защитили сербов и не предотвратили незаконный захват административных зданий на севере края.

Сербский лидер призвал послов стран "Квинты" отреагировать на действия Приштины и защитить сербское население в Косове и Метохии.

"Президент Вучич заявил, что настало время, чтобы часть международного сообщества, наконец, резко, ясно и недвусмысленно отреагировала на политику приштинских властей и защитила сербов от все более сильного давления и жестокого насилия, которое осуществляется на виду у всех механизмов, чья роль среди прочего заключается в защите сообщества", - сказано в документе.

Вучич подчеркнул, что в нынешней ситуации "сохранение мира имеет ключевое значение, но самое главное - это безопасность сербской общины в Косове и Метохии", и он ожидает от стран "Квинты", которые имеют самое большое влияние на Приштину, "срочного принятия и проведения мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в Косове и Метохии". Это является предпосылкой для разговора с представителями приштинских властей. "Надеюсь, что у вас получится вразумить [премьера непризнанного Косова Альбина] Курти, чтобы он отвел свои силы и градоначальников с севера [Косова и Метохии]", - подчеркнул президент Сербии.