В Риге демонтировали памятник Пушкину

Скульптуру переместили на склад

ВИЛЬНЮС, 30 мая. /ТАСС/. Памятник Александру Пушкину демонтирован в Риге, позже его перенесут в музей. Об этом сообщила во вторник Рижская дума.

"Рижское агентство памятников переместило скульптуру на склад, чтобы позже передать ее музею Союза художников, с которым достигнута договоренность о ее хранении и экспонировании", - говорится в сообщении.

Такое решение, как отметили городские власти, принято в связи с тем, что в 2009 году совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и госинспекция по охране памятников культуры не одобрили ее нахождение в парке Кронвалда и рекомендовали выбрать для памятника другое место.

Совет Рижской думы по памятникам в марте этого года поддержал демонтаж либо перенос шести памятников советского времени, расположенных в черте города, поскольку они якобы "прославляют советский режим".