ЕК обеспокоена польским законом о создании госкомиссии по "российскому влиянию"

Оппозиция Польши считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена законом в Польше о создании госкомиссии по "российскому влиянию", проанализирует его и примет меры при необходимости. Об этом заявил во вторник в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Мы особенно обеспокоены созданием закона, который может забрать право у граждан избираться. Это вызывает особую тревогу, Еврокомиссия проанализирует закон и примет меры при необходимости, потому что невозможно согласовать такую систему без реального доступа к правосудию, независимому суду против административного решения", - сказал он.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что в республике будет создана государственная комиссия по расследованию фактов якобы имевшего место "российского влияния" на принимаемые властями страны решения. Польская оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками, в частности, с экс-премьером Польши Дональдом Туском, перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами.